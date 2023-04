DJ Alemanha: Encomendas industriais aumentam acentuadamente em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas industriais da Alemanha aumentaram acentuadamente em fevereiro, registando o terceiro aumento em três meses, um sinal de que a procura recuperou após a tendência de queda significativa durante a maior parte de 2022.

As encomendas industriais aumentaram 4,8% em fevereiro na comparação mensal, após uma subida revista em alta de 0,5% em janeiro, de acordo com dados ajustados aos preç...