DJ Alemanha: Encomendas industriais aumentaram em dezembro

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas industriais da Alemanha subiram em dezembro, um sinal de recuperação da procura no importante setor industrial do país apesar dos sinais de abrandamento económico.

As encomendas industriais cresceram 3,2% em termos homólogos em dezembro, recuperando de uma queda de 4,4% em novembro, ajustado à inflação, disse o Destatis esta segunda-feira.

