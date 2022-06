DJ Alemanha: Encomendas industriais caem inesperadamente em abril

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha afundaram em abril, com a guerra na Ucrânia a continuar a pesar no setor.

As encomendas industriais caíram 2,7% em cadeia em termos ajustados, de acordo com dados publicados esta terça-feira pelo Ministério da Economia da Alemanha.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que as encomendas subissem 0,5%.