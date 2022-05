DJ Alemanha: Encomendas industriais caem mais do que o esperado

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha afundaram em março, sobretudo por causa da queda da procura externa.

As encomendas industriais desceram 4,7% em cadeia e em termos ajustados, depois de uma queda revista de 0,8% em fevereiro, disse o Destatis esta quinta-feira.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda de 0,5%.