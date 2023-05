DJ Alemanha: Encomendas industriais caem mais que o esperado em março

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas industriais da Alemanha desceram mais do que o esperado em março, o que indica uma diminuição da procura por produtos de fábrica devido aos receios sobre o estado da economia global.

As encomendas industriais diminuíram 10,7% em março, face a fevereiro, depois de uma subida revista em baixa de 4,5% no segundo mês do ano, mostram os dados ajustados à inflação divulgados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.