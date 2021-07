DJ Alemanha: Encomendas industriais caíram em maio com problemas no fornecimento

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha caíram em maio pela primeira vez em quatro meses, pressionadas pelas descidas da procura estrangeira e com os problemas abrangentes no fornecimento.

As encomendas industriais desceram 3,7% em cadeia em maio em termos ajustados, depois de uma subida revista de 1,2% em abril, de acordo com dados do gabinete nacional de estatísticas alemão, o Destatis, publicados esta terça-feira.