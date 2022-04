DJ Alemanha: Encomendas industriais caíram mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha desceram mais que o previsto em fevereiro, sobretudo devido a uma queda da procura externa.

As encomendas desceram 2,2% em cadeia em fevereiro, em termos ajustados, depois de um crescimento revisto de 2,3% em janeiro, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Destatis.