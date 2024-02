DJ Alemanha: Encomendas industriais disparam inesperadamente

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha disparam inesperadamente em dezembro, impulsionadas por compras de aviões, embora tenham caído se forem excluídas algumas compras de grandes itens.

As encomendas industriais cresceram 8,9% em relação ao mês de novembro, disse o instituto de estatísticas Destatis esta terça-feira, superando as expectativas de queda de 0,5% segundo a sondagem do The Wall ...