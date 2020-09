DJ Alemanha: Encomendas industriais perderam robustez em julho

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha subiram pelo terceiro mês seguido em julho, mas a recuperação perdeu robustez, disse o Destatis esta sexta-feira.

As encomendas industriais aumentaram 2,8% em julho, em termos ajustados, depois de um crescimento revisto de 28,8% em junho, segundo o Destatis. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma subida de 5% em julho.