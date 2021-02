DJ Alemanha: Encomendas industriais recuaram em dezembro

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha recuaram mais que o esperado em dezembro, disse o gabinete de estatísticas federal Destatis esta sexta-feira.

As encomendas industriais contraíram 1,9% em cadeia face ao mês anterior em termos ajustados depois de uma revisão em alta da leitura de novembro para um crescimento de 2,7%, de acordo com o Destatis.