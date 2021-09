DJ Alemanha: Encomendas industriais registam máximo histórico em julho

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha subiram em julho, alcançando o nível mais elevado desde o início da série de dados em 1991.

As encomendas industriais aumentaram 3,4% em cadeia em julho em termos ajustados, depois de uma subida revista de 4,6% em junho, segundo dados do instituto de estatísticas da Alemanha, Destatis, publicados esta segunda-feira.