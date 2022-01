DJ Alemanha: Encomendas industriais sobem em novembro

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha aumentaram em novembro, batendo as expectativas, embora as cadeias de fornecimento tenham continuado com problemas.

As encomendas industriais subiram 3,7% em cadeia em novembro em termos ajustados, depois de uma queda revista de 5,8% em outubro, de acordo com os dados do gabinete federal de estatísticas Destatis publicados esta quinta-feira.