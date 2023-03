DJ Alemanha: Encomendas industriais sobem inesperadamente em janeiro

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas nas fábricas alemãs aumentaram em janeiro pelo segundo mês consecutivo, impulsionadas pelo componente mais volátil das encomendas de aviões, mas as perspetivas para o setor industrial do país permanecem ensombradas pelo rápido aumento das taxas de juro.

As encomendas à indústria aumentaram 1% em janeiro em comparação com o mês anterior, de acordo com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.