DJ Alemanha: Encomendas industriais sobem inesperadamente em maio

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha cresceram ligeiramente em maio, superando as expectativas de queda numa altura de aumento dos preços para os produtores e problemas nas cadeias de fornecimento.

As encomendas industriais subiram 0,1% em cadeia, em termos ajustados, de acordo com os dados apresentados pelo Ministério da Economia da Alemanha esta quarta-feira.