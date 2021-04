DJ Alemanha: Encomendas industriais sobem mais do que esperado em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha aumentaram mais do que o esperado em fevereiro, disse o Destatis esta quinta-feira.

As encomendas industriais subiram 1,2% em cadeia em fevereiro, em termos ajustados, após um aumento revisto de 0,8% em janeiro, de acordo com o Destatis. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma subida de 1,0% em cadeia.