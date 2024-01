DJ Alemanha: Encomendas industriais subiram ligeiramente em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais da Alemanha recuperaram ligeiramente em novembro, uma ligeira boa notícia para o setor industrial do país no fim de um ano difícil.

As encomendas cresceram 0,3% em relação a outubro, disse o Destatis esta segunda-feira, embora tenha ficado abaixo da subida de 1,0% prevista pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Contudo, este resultado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.