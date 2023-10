DJ Alemanha: Encomendas industriais subiram mais que o esperado em agosto

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas industriais da Alemanha cresceram mais do que o esperado em agosto, apesar de não recuperarem da forte queda de julho, indicando um ambiente ainda frágil para o setor industrial.

As encomendas industriais subiram 3,9% em cadeia em agosto, depois de terem afundado 11,3% em julho, de acordo com os dados ajustados às variações sazonais e dias úteis divulgados esta sexta-feira pelo Destatis.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.