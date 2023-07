DJ Alemanha: Encomendas industriais subiram mais que previsto em maio

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas nas fábricas alemãs aumentaram mais do que o esperado em maio, sugerindo que o setor industrial do país pode ajudá-lo a sair da recessão no segundo trimestre.

As encomendas aumentaram 6,4% em maio em cadeia, após uma subida revista de 0,2% em abril, de acordo com dados sazonais e ajustados ao calendário divulgados esta quinta-feira pelo Destatis.

A leitura ficou acima das expectativas ...