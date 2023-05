DJ Alemanha entrou em recessão após PIB do 1T ser revisto em baixa

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha entrou em recessão ao ter contraído mais do que o previsto inicialmente no primeiro trimestre, uma vez que o consumo privado foi pressionado pela inflação elevada.

O produto interno bruto da Alemanha contraiu 0,3% em relação aos três meses anteriores, de acordo com a segunda estimativa do PIB divulgada esta quinta-feira pelo Destatis. Na primeira leitura, o crescimento tinha ...