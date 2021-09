DJ Alemanha: Expectativas económicas do ZEW voltam a deteriorar-se

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alemanha deterioraram-se pelo quarto mês consecutivo, disse o instituto de research económico ZEW esta terça-feira.

O indicador de expectativas económicas diminuiu para 26,5 pontos em setembro, contra 40,4 pontos em agosto. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um aumento para 57,5 pontos.