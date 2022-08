DJ Alemanha: Expectativas económicas estabilizaram em agosto

(DJ Bolsa)-- As expectativas de crescimento económico da Alemanha desceram ligeiramente em agosto, após uma forte queda no mês anterior, mostram dados do instituto ZEW esta terça-feira.

O índice de expectativas económicas caiu para -55,3 pontos em agosto, face a -53,8 pontos em julho. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura de -51,0 pontos.