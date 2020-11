DJ Alemanha: Exportações aumentam em setembro mas a ritmo mais lento

(DJ Bolsa)-- As exportações alemãs continuaram a recuperar em setembro, embora a um ritmo mais lento do que nos meses anteriores, com um aumento de 2,3% em cadeia em termos ajustados, de acordo com a agência estatística Destatis.

Os economistas inquiridos numa sondagem do The Wall Street Journal previam um aumento das exportações de 2,4% em termos ajustados.