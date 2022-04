DJ Alemanha: Exportações sobem fortemente em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As exportações da Alemanha subiram em fevereiro, depois de uma descida em janeiro, disse o Destatis esta segunda-feira.

As exportações aumentaram 6,4% em cadeia em termos ajustados. As importações subiram 4,5% em cadeia, disse o Destatis. As leituras contabilizam as oscilações sazonais e os efeitos do calendário.