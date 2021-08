DJ Alemanha: Exportações superam as previsões em junho

(DJ Bolsa)-- As exportações da Alemanha continuaram a recuperação gradual em junho, subindo mais do que o previsto.

As exportações cresceram 1,3% em cadeia em termos ajustados no mês de junho, disse o instituto de estatísticas Destatis esta segunda-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um aumento de 0,4% em termos ajustados.