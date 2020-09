DJ Alemanha: Governo espera recuperação económica em V

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha está a recuperar mais rapidamente do que era esperado há alguns meses, beneficiada por um confinamento breve e ligeiro, estímulos orçamentais em larga escala e as ligações comerciais próximas com a China, de acordo com as novas estimativas do governo.

O PIB alemão deve contrair 5,8% este ano, uma melhoria de 0,5 pontos percentuais face às previsões anteriores e em linha ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone