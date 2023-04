DJ Alemanha: Governo revê em alta previsão do PIB para 2023

(DJ Bolsa)-- O governo alemão espera agora um crescimento mais forte em 2023, refletindo a resiliência económica do país depois do que disse ser um inverno difícil e uma recuperação da indústria no início do ano.

Berlim prevê agora que o PIB aumente 0,4% este ano, face a uma previsão anterior de um crescimento de 0,2% adiantada em fevereiro.

"A economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.