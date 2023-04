DJ Alemanha: Índice empresarial Ifo sobe em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O sentimento empresarial da Alemanha aumentou em abril pelo sexto mês consecutivo, com as expectativas para os próximos seis meses a melhorarem, apesar da pressão da inflação alta e do aumento das taxas de juro.

O índice de clima empresarial Ifo aumentou para 93,6 pontos em abril, contra 93,2 pontos em março, o maior registo desde fevereiro de 2022, segundo dados do Ifo publicados esta segunda-feira.

