DJ Alemanha: Indústria cresceu em setembro apesar de abrandamento da procura

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Alemanha subiu em setembro, batendo as expectativas, ainda que a procura por bens tenha moderado e as fábricas estejam a lidar com os preços elevados da energia e com os contratempos no fornecimento.

A produção industrial total aumentou 0,6% em cadeia em setembro, mostraram dados do gabinete de estatísticas Destatis esta segunda-feira. Os economistas consultados pelo The ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.