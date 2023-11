DJ Alemanha: Inflação abranda para 3,8% em outubro

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha desceu em outubro para mínimos desde agosto de 2021, confirmando a estimativa inicial, graças à queda do preço da energia, mais um sinal de que o Banco Central Europeu pode ter chegado ao pico do atual ciclo de subidas.

Os preços no consumidor cresceram 3,8% em outubro face ao mesmo mês do ano passado, face a 4,5% em setembro, de acordo com os padrões nacionais, ...