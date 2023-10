DJ Alemanha: Inflação abranda para nível mais baixo desde início da guerra na Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha recuou acentuadamente em setembro para o nível mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia, confirmando as estimativas iniciais e atingindo um ritmo que o Banco Central Europeu pode considerar ser suficiente para terminar o ciclo de subidas de taxas de juro.

Os preços no consumidor aumentaram 4,5% em setembro em termos homólogos, face a um ganho de 6,1% em agosto, de acordo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.