DJ Alemanha: Inflação abrandou mais do que o esperado em novembro

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha abrandou mais do que o esperado em novembro com os preços mais baixos da energia, atingindo o nível mais reduzido desde junho de 2021.

Os preços no consumidor foram 3,2% mais elevados em novembro do que no período homólogo, comparando com 3,8% em outubro, de acordo com os padrões nacionais, mostraram dados do Destatis esta quarta-feira.

