DJ Alemanha: Inflação em mínimos de sete meses em março

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Alemanha continuou a tendência descendente em março devido à forte desaceleração dos preços de energia, mas as pressões subjacentes continuam fortes.

Os preços no consumidor aumentaram 7,4% em março, face ao período homólogo, de acordo com os padrões nacionais e confirmando a leitura preliminar, mostram os dados do Destatis esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.