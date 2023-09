DJ Alemanha: Inflação recua mais do que o previsto em setembro

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha caiu mais do que o previsto em setembro, aumentando ainda mais a possibilidade de o Banco Central Europeu ter atingido o pico no ciclo de subidas depois de ter aumentado as taxas no início deste mês.

Os preços no consumidor subiram 4,5% em setembro face ao mesmo mês do ano anterior, em comparação com 6,1% em agosto, segundo os padrões nacionais, mostraram dados preliminares ...