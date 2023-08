DJ Alemanha: Inflação recua menos do que o previsto em agosto

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação homóloga da Alemanha caiu, mas menos do que o esperado, em agosto, com a taxa de referência a manter-se estável, indicando que o Banco Central Europeu poderá precisar ainda de aumentar mais as taxas de juro, num esforço para manter a inflação sob controlo.

Os preços no consumidor subiram 6,1% em agosto face ao mesmo mês do ano anterior, em comparação com 6,2% em julho, ...