DJ Alemanha: Inflação recuperou em dezembro com efeitos de base da energia

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha subiu em dezembro, com os efeitos de base das medidas de auxílio do governo para a energia do final de 2022 a travarem a recente tendência de alívio dos preços no consumidor.

Os preços no consumidor subiram 3,7% em dezembro de 2023 face ao período homólogo, comparando com 3,2% em novembro, de acordo com os padrões nacionais, mostraram os dados preliminares do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.