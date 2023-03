DJ Alemanha: Inflação sem sinais de abrandamento em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha manteve-se inesperadamente estável em fevereiro, perto dos níveis mais altos de várias décadas registados no final do ano passado, já que a desaceleração dos preços da energia foi contrabalançada por um novo aumento nos preços dos alimentos.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, da Alemanha, medido pelos padrões nacionais, subiu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.