DJ Alemanha: Inflação sobe ao ritmo mais rápido em quase 30 anos em 2021

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Alemanha subiram fortemente em 2021, registando a maior leitura anual desde 1993, disse o gabinete de estatísticas Destatis esta quarta-feira.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 3,1% em média em 2021 em comparação com 2020. A taxa de inflação no ano anterior foi de 0,5%.