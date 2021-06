DJ Alemanha: Instituto Ifo corta previsão de crescimento para 2021

(DJ Bolsa)-- O instituto Ifo reduziu a projeção de crescimento económico da Alemanha em 2021 para 3,3%, contra os 3,7% previstos de março, devido a problemas no lado da oferta.

"A reabertura de empresas desencadeou uma forte recuperação, mas a recuperação está agora um pouco mais atrasada do que pensávamos na primavera", disse Timo Wollmershaeuser, responsável de previsões do Ifo.