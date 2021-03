DJ Alemanha: Instituto Ifo corta previsões de crescimento da economia para 2021

(DJ Bolsa)-- O outlook para a economia da Alemanha piorou em 2021 desde dezembro, segundo o instituto Ifo .

O instituto alemão prevê agora que o produto interno bruto cresça 3,7% este ano, tendo previsto anteriormente um crescimento de 4,2% há três meses. Para 2022, o instituto prevê agora um crescimento de 3,2% face à previsão de 2,5% feita em dezembro.