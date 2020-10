DJ Alemanha: Institutos de research económico cortam previsões do PIB em 2020, 2021

(DJ Bolsa)-- A pandemia do coronavírus deixou marcas significativas na economia alemã e os seus efeitos são mais persistentes do que era previsto na primavera, disse o instituto alemão Ifo na apresentação das previsões económicas conjuntas com outros institutos de research económico da Alemanha.

No relatório de outono, os institutos alemães reviram em baixa as suas previsões para a economia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone