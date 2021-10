DJ Alemanha: IPP com maior subida em mais de 46 anos

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, da Alemanha cresceu 14,2% em setembro em comparação com o período homólogo, disse o instituto de estatísticas Destatis esta quarta-feira.

Esta foi a maior subida homóloga desde outubro de 1974, quando os preços aumentaram fortemente durante a primeira crise do petróleo, disse o Destatis.