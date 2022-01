DJ Alemanha: IPP sobe ao nível mais rápido de sempre

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, dos produtos industriais da Alemanha subiu 24,2% em dezembro em comparação com o ano anterior, registando o maior aumento homólogo da história, informou esta quinta-feira o gabinete de estatísticas alemão Destatis.

Em cadeia, o índice subiu 5,0% em dezembro, disse o Destatis.