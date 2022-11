DJ Alemanha: Mercado de trabalho mantém resiliência em outubro

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego na Alemanha subiram em outubro, mas menos que o esperado, o que mostra alguma resiliência do mercado de trabalho perante uma crise energética e queda do consumo.

Os pedidos cresceram 8.000 face ao mês de setembro, um abrandamento face à subida revista de 13.000 pedidos em setembro, de acordo com a agência federal do emprego da Alemanha esta quarta-feira. Os economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.