DJ Alemanha: Ministra da Defesa apresenta demissão

BERLIM (DJ Bolsa)-- A ministra da Defesa da Alemanha anunciou a demissão esta segunda-feira, após críticas à forma como lidou com o apoio militar à Ucrânia, problemas de comunicação e progresso lento na implementação de planos para rearmar a Alemanha após a agressão russa.

A renúncia de Christine Lambrecht, integrante dos social-democratas de centro-esquerda do chanceler alemã...