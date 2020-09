DJ Alemanha: Opositor de Putin foi envenenado com químico Novichok

BERLIM (DJ Bolsa)-- O oposicionista russo Alexei Navalny foi envenenado com Novichok, um agente químico nervoso, disse o governo alemão esta quarta-feira, apresentando as provas mais concludentes até ao momento de que o ataque poderá ter sido executado por agências estatais russas.

A chanceler alemã, Angela Merkel, convocou uma reunião de emergência com os principais membros do governo e pediu a Moscovo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone