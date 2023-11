DJ Alemanha: Outlook económico melhora em novembro

(DJ Bolsa)-- O outlook económico da Alemanha melhorou mais do que o esperado, com o indicador do sentimento a atingir território positivo em novembro pela primeira vez desde abril, com o otimismo renovado de uma recuperação da indústria, de acordo com uma sondagem mensal publicada esta terça-feira.

O indicador do sentimento económico ZEW sobre os próximos seis meses subiu 10,9 pontos em cadeia para 9,8 pontos em novembro, melhor ...