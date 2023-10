DJ Alemanha: Outlook económico melhora mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- As perspetivas económicas da Alemanha melhoraram mais que o esperado em outubro, com as expectativas de que a inflação vai continuar a descer, de acordo com os dados desta terça-feira.

O indicador de sentimento económico do ZEW para a Alemanha nos próximos seis meses disparou 10,3 pontos -1,1 pontos em outubro, apenas ligeiramente abaixo da média histórica, face a -11,4 pontos em setembro. ...