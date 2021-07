DJ Alemanha: Pedidos de subsídio de desemprego caem mais que o previsto

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego na Alemanha caíram mais do que o esperado em junho, disse a agência federal do emprego do país esta quarta-feira.

Houve menos 38.000 pedidos no mês de junho, face aos menos 19.000 pedidos em maio -- uma leitura que foi revista. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma descida de 20.000 pedidos no mês de junho.