DJ Alemanha: Pedidos de subsídio de desemprego crescem em abril

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego da Alemanha aumentaram em abril, refletindo o impacto negativo das restrições por causa da pandemia.

Os pedidos cresceram 9.000 no mês, depois de uma queda de 6.000 pedidos em março, disse o instituto do emprego da Alemanha esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda de 10.000 pedidos.