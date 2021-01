DJ Alemanha: Pedidos de subsídio de desemprego recuam em dezembro

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego na Alemanha caíram novamente em dezembro, embora os analistas esperassem um aumento após o segundo confinamento nacional.

Os pedidos diminuíram 37.000 após uma queda revista de 40.000 em novembro, disse esta terça-feira a agência federal do emprego alemã. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um aumento de 5.000.